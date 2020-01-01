В Израиле запретили собираться группами более десяти человек

В стране будут закрыты все кафе, рестораны, театры и другие подобные заведения. Продолжат работу лишь аптеки и супермаркеты.

В Израиле запрещено собираться группами более 10 человек

Власти Израиля заявили об усилении ограничительных мер для борьбы с коронавирусом. Об этом в субботу, 14 марта, сообщило CNN.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал израильских граждан работать из дома, если это возможно, и воздерживаться от несущественных поездок.

"Мы воюем против невидимого врага. Победа над ним зависит от шагов, которые каждый из вас делает. Мы должны сделать все, чтобы не заразить и не заразиться", - сказал Нетаньяху .

По данным израильских СМИ, минимум на пять недель закрывают кафе, бары, магазины, развлекательные центры. При этом все супермаркеты, аптеки и АЗС продолжат работать.

"У нас достаточно еды. Супермаркеты продолжат работать, проблем с едой не будет", - пообещал Нетаньяху.

По последним данным в Израиле зарегистрировано 193 случая коронавируса.

Ранее вслед за Испанией и Италией Франция закрывает большинство магазинов, ресторанов и развлекательных заведений.

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