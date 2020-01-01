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В Польше уже три смерти из-за COVID-19

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Еще одной жертвой стал 66-летний мужчина, который скончался от коронавируса COVID-19 в Люблине.
В стране уже трое жертв коронавируса
В стране уже трое жертв коронавируса
 
В Польше увеличилось число зараженными коронавирусом до 103 человек, умерли уже три человека, пишет в Twitter министерство здравоохранения страны.
 
"Есть десять новых случаев заражения коронавируса. Три случая касаются Мазовецкого воеводства (Варшава), один - Подкарпатского (Жешув), и по два случая в Нижнесилезском (Вроцлав), Лодзинском (Лодзь) и Люблинском (Люблин) воеводствах ", - говорится в сообщении.
 
В то же время министерство сообщает, что в больнице Люблина от коронавируса умер 66-летний мужчина.
 
Главный санитарный врач Польши Ярослав Пинкас отметил, что уже 13 больных COVID-19 вылечились.
 
Как сообщалось, Польша закрывает границы в связи с пандемией коронавируса.
 
Накануне озвучили число и название пунктов пропуска, которые Польша закрыла с Украиной.

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Теги: Польша, жертвы, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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