В Польше уже три смерти из-за COVID-19

Еще одной жертвой стал 66-летний мужчина, который скончался от коронавируса COVID-19 в Люблине.

В Польше увеличилось число зараженными коронавирусом до 103 человек, умерли уже три человека, пишет в Twitter министерство здравоохранения страны.

"Есть десять новых случаев заражения коронавируса. Три случая касаются Мазовецкого воеводства (Варшава), один - Подкарпатского (Жешув), и по два случая в Нижнесилезском (Вроцлав), Лодзинском (Лодзь) и Люблинском (Люблин) воеводствах ", - говорится в сообщении.

В то же время министерство сообщает, что в больнице Люблина от коронавируса умер 66-летний мужчина.

Главный санитарный врач Польши Ярослав Пинкас отметил, что уже 13 больных COVID-19 вылечились.

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