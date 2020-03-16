В Чехии начали закрывать города из-за коронавируса
В Чехии зафиксировано менее 300 случаев коронавируса, в стране ввели общенациональный карантин.
В Оломоуцком крае Чехии в понедельник, 16 марта, закрыли на двухнедельный карантин города Литовел и Уничов, а также 20 сел, сообщил глава края Ладислав Оклештек, пишет РИА Новости.
"Закрытие данных населенных пунктов вызвано быстрым и широким распространением в регионе заболеваний коронавирусом, на утро понедельника зарегистрировано 33 таких случая. Запрещено передвижение людей внутри этих населенных пунктов, за исключением посещения места работы, а также продовольственных магазинов и аптек", - сказал Оклештек.
По его словам, закрытые населенные пункты будут обеспечены всеми необходимыми товарами, от продовольствия до лекарств.
На въездах в данные города и села дежурят патрули полиции, контролирующие ситуацию.
Всего в Чехии зафиксировано 298 случаев заболеваний коронавирусом.
Накануне правительство страны приняло решение ввести общенациональный карантин.
Как известно, Европа стала центром пандемии коронавируса. В этом регионе фиксируется большинство новых случаев заболевания.
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