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В Чехии начали закрывать города из-за коронавируса

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В Чехии зафиксировано менее 300 случаев коронавируса, в стране ввели общенациональный карантин.
В Чехии начали закрывать города из-за коронавируса
В Оломоуцком крае Чехии в понедельник, 16 марта, закрыли на двухнедельный карантин города Литовел и Уничов, а также 20 сел, сообщил глава края Ладислав Оклештек, пишет РИА Новости.
 
 
"Закрытие данных населенных пунктов вызвано быстрым и широким распространением в регионе заболеваний коронавирусом, на утро понедельника зарегистрировано 33 таких случая. Запрещено передвижение людей внутри этих населенных пунктов, за исключением посещения места работы, а также продовольственных магазинов и аптек", - сказал Оклештек.
 
По его словам, закрытые населенные пункты будут обеспечены всеми необходимыми товарами, от продовольствия до лекарств.
 
На въездах в данные города и села дежурят патрули полиции, контролирующие ситуацию.
 
Всего в Чехии зафиксировано 298 случаев заболеваний коронавирусом.
 
Накануне правительство страны приняло решение ввести общенациональный карантин.
 
Как известно, Европа стала центром пандемии коронавируса. В этом регионе фиксируется большинство новых случаев заболевания.
 

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Теги: Европа, Чехия, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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