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Коронавирус обнаружили в Гренландии

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Случай заболевания обнаружили на острове, несмотря на закрытые границы. Мужчину и его сожителей изолировали.
Коронавирус добрался до Гренландии
Коронавирус добрался до Гренландии
Getty Images

Первый случай коронавируса выявили на принадлежащем Дании острове Гренландия, сообщает местный телеканал TV 2 NEWS.

Отмечается, что первый случай заражения SARS-CoV-2 зафиксирован, несмотря на закрытые границы.

Заболевшего из города Нуук и его сожителей изолировали.

Подробной информации о зараженном и его состоянии не раскрывается.

По данным на утро 16 марта коронавирусом COVID-19 заразились 169385 человек, выздоровели 77257, скончались 6513. 

 

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Теги: Гренландия, Дания, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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