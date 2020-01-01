Пандемия коронавируса представляет собой человеческую трагедию и мировой кризис здравоохранения, который также несет большие риски для мировой экономики.

Лидеры G7 назвали коронавирус трагедией и договорились обмениваться информацией в режиме реального времени.

"Мы, главы государств и правительств Группы семи признаем, что пандемия коронавируса представляет собой человеческую трагедию и мировой кризис здравоохранения, который также несет большие риски для мировой экономики", - говорится в заявлении G7.

Лидеры G7 договорились обмениваться научной информацией по коронавирусу, при этом необходим "информационный обмен в режиме реального времени".

"Мы сделаем эпидемиологические и другие данные доступными для общего пользования с тем, чтобы лучше понять вирус и лучше с ним бороться", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, G7 будет стараться достичь сильного, устойчивого глобального роста и защитить экономику от рисков снижения, которые создает коронавирус COVID-19.

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