Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ученые выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу

Комментариев: 2
Китайские ученые для проведения исследования взяли образцы анализов больше двух тысяч зараженных коронавирусом пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня.
Люди со II группой крови чаще других заражаются новым коронавирусом
Люди со II группой крови чаще других заражаются новым коронавирусом

Люди со II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются коронавирусом COVID-19. К такому выводу пришли китайские ученые, сообщает Global Times со ссылкой на сайт медицинских исследований Medrxiv.

Китайские ученые для проведения исследования взяли образцы анализов больше двух тысяч зараженных коронавирусом пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня.

Для начала исследователи выяснили пропорцию, с которой разные группы крови распределены среди обычных жителей Уханя. Оказалось, что в контрольной группе из почти четырех тысяч человек у трети была I группа, у другой трети – II, у четвертой части исследованных – III и у оставшихся (9,1%) – IV.

Во второй части исследования ученые исследовали ту же пропорцию для 1,7 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в крупной уханьской больнице. В итоге пациентов со II группой оказалось 37,75%, с III – 26,42%, с I группой крови – 25,80% и с IV – 10,3%.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

Ранее в Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу. Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, говорят ученые, но подчеркивают, что на исследования понадобятся месяцы.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, ученые, Вирус, Китай, кровь, заболевание, болезнь, заболевания, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Путин-Xyйло    17.03.2020, 17:15
Оценка:  +6
Путин-Xyйло
А сколько лет заболевшим было не важно? Может они в неправильной позе душ принимали
vicinq    17.03.2020, 17:01
Оценка:  +7
vicinq
/йня полнейшая, людей с 4й гр крови оч мало с 3й чуть больше 2й еще больше вывод говорит сам за себя ПО,Й вирусу какая группа крови и какой резус ....да и на национальности вирусу тоже по.й
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь