Ученые выяснили, какая группа крови больше подвержена коронавирусу

Китайские ученые для проведения исследования взяли образцы анализов больше двух тысяч зараженных коронавирусом пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня.

Люди со II группой крови чаще других заражаются новым коронавирусом

Люди со II группой крови наиболее уязвимы и чаще других заражаются коронавирусом COVID-19. К такому выводу пришли китайские ученые, сообщает Global Times со ссылкой на сайт медицинских исследований Medrxiv.

Китайские ученые для проведения исследования взяли образцы анализов больше двух тысяч зараженных коронавирусом пациентов из больниц Уханя и Шэньчжэня.

Для начала исследователи выяснили пропорцию, с которой разные группы крови распределены среди обычных жителей Уханя. Оказалось, что в контрольной группе из почти четырех тысяч человек у трети была I группа, у другой трети – II, у четвертой части исследованных – III и у оставшихся (9,1%) – IV.

Во второй части исследования ученые исследовали ту же пропорцию для 1,7 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в крупной уханьской больнице. В итоге пациентов со II группой оказалось 37,75%, с III – 26,42%, с I группой крови – 25,80% и с IV – 10,3%.

По последним данным, количество случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80,8 тысячи, из них 3 226 пациентов скончались, свыше 68,8 тысячи излечилось. Во всем мире заболело более 167,5 тысячи человек.

Ранее в Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу. Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, говорят ученые, но подчеркивают, что на исследования понадобятся месяцы.

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