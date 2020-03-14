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В Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу

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Это первое антитело, которое блокирует инфекцию, говорят ученые, но подчеркивают, что на исследования понадобятся месяцы.
Нидерландские ученые нашли антитело к коронавирусу
Нидерландские ученые нашли антитело к коронавирусу
Getty Images

В Нидерландах ученые нашли антитело к коронавирусу COVID-19. Об этом сообщает NOS в субботу, 14 марта.

"Это самое первое антитело, которое блокирует инфекцию, и есть большая вероятность, что оно также будет использовано в изготовлении лекарств, которые поступят в продажу", - заявил роттердамский профессор клеточной биологии Франк Гросфелд.

Исследователи заявили, что имели это антитело в лаборатории после предварительного исследования подобных Covid-19 вирусных инфекций.

"Мы должны что-то сделать и, возможно, у нас уже что-то есть. Поэтому и начали сразу же работать в этом направлении", - добавил Гросфелд.

Теперь ученые говорят, что антитело должно быть протестировано на человеке, и все эти исследования могут затянуться на месяцы. В частности, на данный момент эти исследования должны получить одобрение от других ученых в области биологии.

Ученый из Утрехта Беренд-Ян Бош подчеркнул, что это многообещающий шаг, но еще рано говорить об эффективности. Исследователи подчеркивают, что эффективно - это профилактика, а не лечение. Поэтому нужна вакцина, на разработку которой может уйти минимум два года.

Напомним, что в мире более 145 тысяч зараженных COVID-19. Странами с наибольшим количеством инфицированных остаются Китай, Италия, Иран и Южная Корея.

Также сообщалось, что в Италии за сутки зафиксирована рекордная смертность от COVID-19. В стране 250 умерших за день и более 1200 с начала вспышки коронавируса. Общее число инфицированных достигло почти 15 тысяч.

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Теги: ученые, лечение, лекарство, лекарства, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
jyjydess    14.03.2020, 20:48
Оценка:  +1
jyjydess
За эти месяцы с такими темпами смертности от этой болезни умрут минимум десятки тысяч человек.
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