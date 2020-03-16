Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Италии за сутки умерли 345 зараженных COVID-19

Комментариев: 0
За последние сутки зарегистрировали 345 новых случаев смерти от коронавируса и 2989 случаев заражения.
В Италии на лечении находятся 26 тысяч пациентов
В Италии на лечении находятся 26 тысяч пациентов

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции умерли 345 человек. Об этом сообщает издание ANSA.

По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, всего в стране из-за вспышки коронавируса умерли более 2,5 тысячи человек.

"За последние сутки зарегистрировали 345 новых случаев смерти и 2989 случаев заражения. В предыдущий день умерли 349 человек. С начала эпидемии от коронавируса умерли 2503 человека", - говорится в сообщении.

В Италии на лечении находятся 26 062 пациента. 2941 пациент выздоровел. Общее число инфицированных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 31 506 человек.

В сети появилось видео из госпиталя в Милане, охваченного коронавирусом

Ранее сообщалось, что в трех странах Европы резко выросла смертность от коронавируса. За сутки от COVID-19 в Италии скончались 368 человек, в Испании - 96. Во Франции зафиксировали 31 смертельный исход.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: вирусы, Италия, смерть, Вирус, заболевание, болезнь, заболевания, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь