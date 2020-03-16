В Италии за сутки умерли 345 зараженных COVID-19

За последние сутки зарегистрировали 345 новых случаев смерти от коронавируса и 2989 случаев заражения.

В Италии на лечении находятся 26 тысяч пациентов

В Италии за сутки от коронавирусной инфекции умерли 345 человек. Об этом сообщает издание ANSA.

По словам главы службы гражданской обороны Анджело Боррелли, всего в стране из-за вспышки коронавируса умерли более 2,5 тысячи человек.

"За последние сутки зарегистрировали 345 новых случаев смерти и 2989 случаев заражения. В предыдущий день умерли 349 человек. С начала эпидемии от коронавируса умерли 2503 человека", - говорится в сообщении.

В Италии на лечении находятся 26 062 пациента. 2941 пациент выздоровел. Общее число инфицированных людей, включая умерших и выздоровевших, достигло 31 506 человек.

В сети появилось видео из госпиталя в Милане, охваченного коронавирусом

Ранее сообщалось, что в трех странах Европы резко выросла смертность от коронавируса. За сутки от COVID-19 в Италии скончались 368 человек, в Испании - 96. Во Франции зафиксировали 31 смертельный исход.

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