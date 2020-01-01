В Турции сообщили о первой смерти от коронавируса

Умершему пациенту было 89 лет. Он контактировал с больным, который заразился в Китае.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране. Об этом он рассказал на на пресс-конференции в Анкаре 17 марта.

"У нас сегодня первый случай смерти от коронавируса. Скончался 89-летний пациент, который контактировал с больным, заразившимся в Китае", - отметил Коджа.

По его словам, число зарегистрированных случаев заражения в стране увеличилось на 51 и составляет 98 человек.

Глава Минздрава также подчеркнул, что состояние большинства больных улучшается.

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