В Турции сообщили о первой смерти от коронавируса
Умершему пациенту было 89 лет. Он контактировал с больным, который заразился в Китае.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране. Об этом он рассказал на на пресс-конференции в Анкаре 17 марта.
"У нас сегодня первый случай смерти от коронавируса. Скончался 89-летний пациент, который контактировал с больным, заразившимся в Китае", - отметил Коджа.
По его словам, число зарегистрированных случаев заражения в стране увеличилось на 51 и составляет 98 человек.
Глава Минздрава также подчеркнул, что состояние большинства больных улучшается.
Ранее сообщалось, что в Турции на двухнедельный карантин поместили свыше десяти тысяч паломников, которые вернулись из Саудовской Аравии.
Напомним, 11 марта Турция заявила о первом случае заражения коронавирусом у гражданина страны, который вернулся из Европы.
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