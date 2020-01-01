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В Турции сообщили о первой смерти от коронавируса

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Умершему пациенту было 89 лет. Он контактировал с больным, который заразился в Китае.
В Турции зафиксировали первую смерть от COVID-19
В Турции зафиксировали первую смерть от COVID-19
 
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил о первой смерти от коронавируса в стране. Об этом он рассказал на на пресс-конференции в Анкаре 17 марта.
 
"У нас сегодня первый случай смерти от коронавируса. Скончался 89-летний пациент, который контактировал с больным, заразившимся в Китае", - отметил Коджа.
 
По его словам, число зарегистрированных случаев заражения в стране увеличилось на 51 и составляет 98 человек.
 
Глава Минздрава также подчеркнул, что состояние большинства больных улучшается.
 
Ранее сообщалось, что в Турции на двухнедельный карантин поместили свыше десяти тысяч паломников, которые вернулись из Саудовской Аравии.
 
 
Напомним, 11 марта Турция заявила о первом случае заражения коронавирусом у гражданина страны, который вернулся из Европы. 

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Теги: смерть, Турция, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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