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Единственная собака с коронавирусом умерла

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Единственная собака в мире, заразившаяся COVID-19, умерла после карантина. Хозяйка не хочет проводить вскрытие питомца.
Судя по всему, хозяйка заразила питомца
Судя по всему, хозяйка заразила питомца
scmp.com

В Гонконге единственная собака, у которой был диагностирован коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой, пишет South China Morning Post.

17-летний померанский шпиц, владелицей которого была выздоровевшая после коронавируса женщина, с 26 февраля находился под принудительным карантином в государственном учреждении. Его вернули домой 14 марта.

60-летняя хозяйка собаки сообщила властям, что животное умерло 16 марта. При этом женщина отказывается от того, чтобы собаке провели вскрытие и узнали причину смерти.

Отмечается, что во время карантина шпицу было сделано пять тестов.

Сама хозяйка пса переболела коронавирусом. Она была госпитализирована 25 февраля. Выздоровев, вернулась домой 8 марта.

Предполагалось, что животное заразилось от хозяйки.

Ранее мы писали, что в Турции сообщили о первой смерти от коронавируса. Умершему пациенту было 89 лет.

Также Korrespondent.net сообщал, что во всех штатах США зафиксировали коронавирус. Западная Вирджиния стала последним штатом, где обнаружили COVID-19. В целом по стране скончались 100 человек.
 

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Теги: собака, смерть, Вирус, инфекция, пневмония, карантин, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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