Единственная собака с коронавирусом умерла

Единственная собака в мире, заразившаяся COVID-19, умерла после карантина. Хозяйка не хочет проводить вскрытие питомца.

Судя по всему, хозяйка заразила питомца scmp.com

В Гонконге единственная собака, у которой был диагностирован коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой, пишет South China Morning Post.

17-летний померанский шпиц, владелицей которого была выздоровевшая после коронавируса женщина, с 26 февраля находился под принудительным карантином в государственном учреждении. Его вернули домой 14 марта.

60-летняя хозяйка собаки сообщила властям, что животное умерло 16 марта. При этом женщина отказывается от того, чтобы собаке провели вскрытие и узнали причину смерти.

Отмечается, что во время карантина шпицу было сделано пять тестов.

Сама хозяйка пса переболела коронавирусом. Она была госпитализирована 25 февраля. Выздоровев, вернулась домой 8 марта.

Предполагалось, что животное заразилось от хозяйки.

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