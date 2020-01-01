Единственная собака с коронавирусом умерла
В Гонконге единственная собака, у которой был диагностирован коронавирус, умерла после того, как ее вылечили и вернули домой, пишет South China Morning Post.
17-летний померанский шпиц, владелицей которого была выздоровевшая после коронавируса женщина, с 26 февраля находился под принудительным карантином в государственном учреждении. Его вернули домой 14 марта.
60-летняя хозяйка собаки сообщила властям, что животное умерло 16 марта. При этом женщина отказывается от того, чтобы собаке провели вскрытие и узнали причину смерти.
Отмечается, что во время карантина шпицу было сделано пять тестов.
Сама хозяйка пса переболела коронавирусом. Она была госпитализирована 25 февраля. Выздоровев, вернулась домой 8 марта.
Предполагалось, что животное заразилось от хозяйки.
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