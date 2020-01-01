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СМИ назвали возможный очаг распространения COVID-19 в Европе

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Коронавирусом оказался заражен сотрудник бара Китцлох на курорте Ишгль. Вероятно, туристы заразились от него и "привезли" вирус к себе домой.
Горнолыжный курорт Ишгль работал вплоть до минувших выходных
Горнолыжный курорт Ишгль работал вплоть до минувших выходных

Туристы со всей Европы могли заразиться коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль в федеральной земле Тироль. Об этом накануне сообщило издание Der Spiegel.

Утверждается, что многие заразившиеся граждане Германии, Исландии, Норвегии, Дании и Швеции проводили свои отпуска именно там. Коронавирусом оказался заражен сотрудник бара Китцлох на курорте Ишгль. Вероятно, туристы заразились от него и "привезли" вирус к себе домой.

При этом курорт продолжал работу вплоть до прошлых выходных, когда уже было известно о зараженных. Сейчас он закрыт. На карантине находятся больше тысячи человек.

По последним данным, в Австрии диагностировали COVID-19 у 1332 человек, четверо скончались, еще восемь удалось вылечить.

Также сообщалось, что во всем мире коронавирусом COVID-19 заразились почти 200 тысяч человек. Из них выздоровели 81960, скончались 7954.

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Теги: вирусы, Европа, Австралия, Вирус, эпидемия, заболевание, болезнь, инфекция, пандемия, карантин, курорт, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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