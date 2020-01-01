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В Иране заявили о создании эффективной методики лечения COVID-19

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Комбинация трех лекарств позволяет сократить срок госпитализации до трех дней. Эту методику уже испытали на группе больных.
Ученые открыли методику лечения коронавируса
Ученые открыли методику лечения коронавируса
Pixabay

В Иране ученые заявили, что открыли комбинацию препаратов для лечения пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Об этом сообщил руководитель научного комитета национального штаба по борьбе с коронавируса Мостафа Ганеи, сообщает IRNA.

Он отметил, что иранские исследователи нашли комбинацию препаратов для лечения острых и хронических заболеваний легких, вызванных новым коронавирусом.

"Препарат состоит из комбинации трех лекарств и сокращает продолжительность госпитализации до четырех дней у пациентов с коронавирусной инфекцией", - добавил Ганеи.

По его словам, в группе пациентов, принимавших этот препарат, 40% были выписали до четырех дней после госпитализации.

Ранее в Таиланде заявляли, что нашли быстрый способ лечения от коронавируса.

Также в Италии заявляли, что нашли лекарство, помогающее инфицированным коронавирусом.

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Теги: Иран, лекарство, препарат, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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