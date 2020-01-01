COVID-19: в Италии за сутки рекорд по смертности

В стране за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Общее число погибших из-за вируса приближается к трем тысячам.

Число умерших в Италии за последние сутки от заболеваний, вызванных коронавирусом, составило 475. Всего с начала вспышки умерли почти 2 978 человек, заявил в среду, 18 марта, глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.

"Число вылечившихся увеличилось на 1084, то есть на 37%, и достигло 4025. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 28 710, на 2648 больше, чем накануне. Я бы сказал, что темп заражения сохраняется, тогда как смертность растет", - уточнил он.

Таким образом, с начала вспышки заразились более 35 713, включая излечившихся и скончавшихся.

Напомним, Италия стала одним из эпицентров пандемии коронавируса. Только за последние сутки в этой стране скончались 345 человек, инфицированных COVID-19. Общее количество зараженных превысило 31 тысячу. При этом выздоровели пока немногим более 2,5 тысяч.

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