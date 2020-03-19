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COVID-19 в Чехии: Украинский "Руслан" привез из Китая 100 тонн груза

Комментариев: 1
Охваченную эпидемией Чехию спасают китайские медицинские товары и украинские транспортные самолеты.
Украинские самолеты спасают Чехию от эпидемии
Украинские самолеты спасают Чехию от эпидемии
facebook.com/ArmadaCeskerepubliky

Украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 “Руслан“ доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Чехии в Фейсбук.

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В среду “Руслан“ вылетел из Гостомеля в китайский город Шэньчжэнь. Час около двух часов назад он вернулся в Европу с грузом из 2 миллионов респираторов N95, 5 миллионов масок, 80 тысяч защитных очков, 120 тысяч защитных костюмов и 50 000 тестов на коронавирус.

В целом груз состоит из 134 паллет весом 106 337 кг.

Напомним, в Чехии начали закрывать города из-за коронавируса. По состоянию на четверг зафиксировано почти 600 зараженных.

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Теги: Чехия, Китай, коронавирус, маски, самолет, Ан-124 Руслан
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Комментариев (1)
xapi3mat    19.03.2020, 15:25
Оценка:  +7
xapi3mat
ну они свое намцам за спасибо отдали! чтоб чехи делали без нас!
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