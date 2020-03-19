COVID-19 в Чехии: Украинский "Руслан" привез из Китая 100 тонн груза

Охваченную эпидемией Чехию спасают китайские медицинские товары и украинские транспортные самолеты.

Украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 “Руслан“ доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Чехии в Фейсбук.

Читай также: В Чехии объявили общенациональный карантин

В среду “Руслан“ вылетел из Гостомеля в китайский город Шэньчжэнь. Час около двух часов назад он вернулся в Европу с грузом из 2 миллионов респираторов N95, 5 миллионов масок, 80 тысяч защитных очков, 120 тысяч защитных костюмов и 50 000 тестов на коронавирус.

В целом груз состоит из 134 паллет весом 106 337 кг.

Напомним, в Чехии начали закрывать города из-за коронавируса. По состоянию на четверг зафиксировано почти 600 зараженных.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.