COVID-19 в Чехии: Украинский "Руслан" привез из Китая 100 тонн груза
Украинский транспортный самолет Антонов Ан-124 “Руслан“ доставил из Китая в Чехию груз медицинского оборудования и тесты на коронавирус. Об этом говорится в сообщении Вооруженных сил Чехии в Фейсбук.
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В среду “Руслан“ вылетел из Гостомеля в китайский город Шэньчжэнь. Час около двух часов назад он вернулся в Европу с грузом из 2 миллионов респираторов N95, 5 миллионов масок, 80 тысяч защитных очков, 120 тысяч защитных костюмов и 50 000 тестов на коронавирус.
В целом груз состоит из 134 паллет весом 106 337 кг.
Напомним, в Чехии начали закрывать города из-за коронавируса. По состоянию на четверг зафиксировано почти 600 зараженных.
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