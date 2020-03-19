В Лондоне строят мобильный морг для жертв коронавируса

В Лондоне опасаются большого количества жертв COVID-19.

В столице Англии Лондоне власти начали строить мобильный морг-шатр для умерших от заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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Издание отмечает, в районе Вестминстера есть общественный морг, который рассчитан на 102 места. Мобильный морг будет почти в два раза больше. Шатр морга расположен рядом с одним из местных судов.



"Мы надеемся, что они нам никогда не понадобятся. Но вы видели, что может произойти, поэтому мы должны быть готовы", — отметил лондонский чиновник.

The Sun

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