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В Лондоне строят мобильный морг для жертв коронавируса

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В Лондоне опасаются большого количества жертв COVID-19.
В Лондоне построили мобильный морг
В Лондоне построили мобильный морг
The Sun

В столице Англии Лондоне власти начали строить мобильный морг-шатр для умерших от заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

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Издание отмечает, в районе Вестминстера есть общественный морг, который рассчитан на 102 места. Мобильный морг будет почти в два раза больше. Шатр морга расположен рядом с одним из местных судов. 

"Мы надеемся, что они нам никогда не понадобятся. Но вы видели, что может произойти, поэтому мы должны быть готовы", — отметил лондонский чиновник.

The Sun


Напомним, коммуна в Италии остановила COVID-19, тестируя всех подряд.

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Комментариев (1)
СумноЗаУкраїну    19.03.2020, 17:19
Оценка:  -1
СумноЗаУкраїну
Незабаром такі ж споруди знадобляться і нам.Бо померлих буде величезна кількість.Карантину майже ніхто не притримується.Однак будувати ці споруди не будуть через брак коштів.Попереду на нас чекає суцільна халепа.
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