Коммуна в Италии поборола COVID-19, тестируя всех подряд

В городке на коронавирус тестировали всех подряд - и тех, у кого были симптомы, и тех, кто симптомов не проявлял.

В Италии коммуна Во Эугане смогла полностью побороть распространение COVID-19. Об это заявил профессор Андреа Кресанти из Имперского колледжа Лондона, передает ВВС в четверг, 19 марта.

В 3,4-тысячной коммуне начали активное тестирование на COVID-19 вне зависимости от наличия симптомов. Все жители сдали анализы на коронавирус - инфекцию обнаружили у 3% населения. Их и людей, с которыми те контактировали, отправили на строгий карантин. Спустя 10 дней изоляции, количество больных снизилось на 90%.

Не менее шести зараженных не проявляли симптомов, их также поместили на повторный карантин. Теперь практику планируют распространить на весь регион Венето, где будут проводить 11 тысяч анализов в день.

Напомним, что накануне в Италии за сутки был побит рекорд по смертности. В стране за сутки от коронавируса скончались 475 человек. Общее число погибших из-за вируса приближается к трем тысячам.

Также сообщалось, что тела умерших от COVID-19 в Италии вывозит армия. Колонну военных грузовиков сняли на видео местные жители в Бергамо. В грузовики убрали гробы из городского кладбища.

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