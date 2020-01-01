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В Идлибе напали на турецкий конвой - СМИ

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Неизвестные устроили засаду на турецкий конвой в населенном пункте Махамбель. По данным СМИ, есть погибшие.
В Идлибе напали на турецкий конвой - СМИ

В сирийской Идлибе неизвестные напали на турецкий конвой в населенном пункте Махамбель. Об этом сообщает Step News Agency в Twitter в четверг, 19 марта.

По данным издания, сначала прогремели два взрыва, затем началась перестрелка. По данным агентства, турецкие военные несут потери. К месту столкновения стягиваются дополнительные силы ВС Турции.

Как сообщает турецкий журналист Омер Озкизилчик в Twitter, на военных напали боевики "Уррас аль-Дин" - группировки, связанной с "Аль-Каидой". Официально эта информация пока не подтверждена.

Напомним, что во время переговоров в Москве 5 марта президенты Турции и Российской Федерации договорились о введение режима прекращения огня в сирийской провинции Идлиб.
 
В рамках достигнутых соглашений было также договорено о совместном турецко-российскои патрулировании в провинции Идлиб.
 
С тех пор ситуация в провинции стабилизировалась.
 

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Теги: Турция, Сирия, Конфликт в Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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