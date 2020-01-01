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У князя Монако диагностировали COVID-19

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Состояние монарха не вызывает беспокойства, утверждают в его администрации. Князь работает из кабинета в своих апартаментах.
Князь Монако заразился коронавирусом
Князь Монако заразился коронавирусом

Результаты анализов на коронавирус князя Монако Альбера II оказались положительными. Об этом сообщила пресс-служба княжеского дворца в четверг, 19 марта.

"Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности", - сообщили в пресс-службе и добавили, что за здоровьем князя наблюдает врач.

Князь продолжает работать из кабинета своих апартаментов, он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками, добавили в княжеском дворце.

"Его Светлость просят население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса", - отметили в коммюнике.

Напомним, что ранее звезда Игры престолов заболел коронавирусом. Тормунд из Игры престолов заразился коронавирусом. Актер с семьей самоизолировался дома в Норвегии. Он подчеркнул, что у него "легкие симптомы простуды".

Также сообщалось, что мэр Маями заразился COVID-19 после встречи с президентом Бразилии. Между тем сам президент Болсонару отрицает, что болен коронавирусом. Перед встречей с мэром Маями президент Бразилии также общался с Дональдом Трампом.

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Теги: Монако, Коронавирус, князь
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Источник: korrespondent.net

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