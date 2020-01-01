Впервые в истории: в Мекке и Медине закрыли две главные святыни ислама

Мера из-за вспышки COVID-19 будет действовать до тех пор, "пока коронавирус не отступит".

Большая (Заповедная) мечеть в Мекке и Мечеть пророка в Медине закрываются на неопределенное время из-за вспышки коронавируса. Об этом, 20 марта сообщил официальный представитель Главного управления по делам двух мечетей Хани бен Хосни Хейдар, передает Al Arabiya.

"В целях предотвращения распространения коронавируса правоверным запрещено входить и молиться на территории святынь, особенно по пятницам (у мусульман считается главным молитвенным днем - ред.)", - подчеркнул он.

Мера вступает в силу с 20 марта и будет действовать до тех пор, "пока вирус не отступит".

С 17 марта в королевстве было объявлено о прекращении массовых молитв во всех мечетях. Исключение было сделано только для двух главных исламских святынь в Мекке и Медине. Теперь закрываются и они.

К настоящему моменту в стране выявили 274 случая заболевания COVID-19. В рамках мер по борьбе с коронавирусом отменены все развлекательные и спортивные мероприятия, саммиты и конференции. С 15 марта на две недели приостановлено международное авиасообщение.



Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман. В конце февраля власти Саудовской Аравии временно запретили въезд паломникам , которые хотят посетить святые места в городах Мекка и Медина.Мечети в Мекке и Медине наряду с Аль-Аксой в Иерусалиме считаются главными святынями мусульман.

Большая мечеть в Мекке - Аль-Масджид аль-Харам - способна одновременно вместить на территории своего комплекса более миллиона человек. Она известна с 1570 года, но сооружение первой мечети около Каабы относят еще к 638 году. За последующие столетия она неоднократно перестраивалась, но даже во время реконструкций продолжала действовать.