Еще одна украинка умерла от COVID-19 в Италии

В общине сообщают уже о шести смертях украинцев в Италии.

19 марта в итальянской провинции Бергамо от болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 скончалась еще одна гражданка Украины - жительница Львовской области. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий.

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"Сообщают наши соотечественники, сегодня, 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области", - говорится в сообщении.



Городецкий добавил, что в Facebook сообщают, что это уже шестая среди украинцев в Италии от коронавируса.

Напомним, почти 40 украинцев на карантине за границей.

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