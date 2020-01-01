Столкновения с мигрантами на греческой границе: Полиция применила газ

Видео столкновений попало в сеть.

На греческо-турецкой границе произошли стычки полиции и нелегальных мигрантов. Нелегалы в очередной раз пытались прорваться на территорию Евросоюза. Видео снято с беспилотника.

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Как видно на кадрах видео, толпа мигрантов штурмует греческую границу. Сотрудники полиции были вынуждены принять соответствующие меры.

Так, греческие полицейские применили слезоточивый газ, чтобы остановить толпу нелегалов.

Отметим, что на данный момент на границе с ЕС находится порядка 100 тыс беженцев из стран Ближнего Востока.

Напомним, ранее сообщалось, что Турция пропустила в ЕС более 100 тысяч мигрантов. Тысячи нелегалов находятся в лесах, в ожидании разрешения перейти через границу в Грецию.

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