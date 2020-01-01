Карантин в Венеции: в каналы впервые за 60 лет вернулись дельфины

Произошло настоящее природное чудо.

Из-за введения карантинных мер, которые приняли власти Венеции из-за распространения коронавируса, произошло настоящее природное чудо. Из-за отсутствия толп туристов в городе, вода в каналах стала намного чище и в нее вернулись дельфины, которых там не видели целых 60 лет.

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Об этом пишет The Hill.

Жители города с удовольствием делятся своими наблюдениями за дельфинами и постят фото в соцсетях.

У меня есть немного позитива для вас. После введения карантина в Венеции без загрязнения от лодок каналы очистились и в них заметили дельфинов. Впервые за 60 лет!, - написал один из местных в Twitter.

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Многие пользователи в сети пишут, что планета наконец-то отдыхает от пагубного воздействия активной человеческой жизни и приходит в норму. Именно поэтому и вернулись дельфины.

В каналы вернулись дельфины соцсети

Также плавают лебеди соцсети

Чудо прокомментировал и мэр Венеции. Он уверен - несмотря на то, что вода кажется чище, не факт, что ее качество действительно улучшилось.

Вода кажется чище, потому что сейчас меньше движения по каналам, что позволяет отложениям оставаться на дне, - отметил он.

Напомним, в Азовском море дельфины выпрыгивают на берег. Появилось увлекательное видео.

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