Коронавирус в мире: разорены индустрии музыки и кино

Сотрудники развлекательной индустрии в мире считают, что их ждет разорение и крах из-за пандемии коронавируса и введенного в странах карантина.

У многих доходы упали на 90 процентов pixabay.com

Музыканты, кинорежиссеры, организаторы развлекательных мероприятий из США и Европы рассказали о том, как эпидемия COVID-19 повлияла на их бизнес и работу. Практически все считают, что пандемия приведет к финансовому краху тех, кто занят в этой индустрии, пишет The Guardian.

Так, например, британская певица Грэйс Картер отменила европейский тур и из-за этого она и ее команда лишились значительных средств.

Американский музыкант Крис Форсайт сравнил эпидемию с терактами в Нью-Йорке в сентябре 2001 года. "Фанаты не подозревают, насколько хрупкое финансовое положение у большинства музыкантов. Многие зачастую получают не больше бармена", - пожаловался Форсайт.

Режиссер Кевин Макдоналд уверен, что вряд ли кинотеатры откроются даже осенью. "Universal объявила, что устроит премьеры новых фильмов в интернете - это просто шокирует, так как студия годами отстаивала право на эксклюзивные премьеры в кинотеатрах", - добавил он.

Руководитель британского независимого кинотеатра Light House cinema Келли Джеффс заявил, что после того, как власти порекомендовали гражданам сидеть дома, доходы резко упали на 90 процентов. На днях кинотеатр закрылся.

Художественный директор киноработ Блэйр Барнетт отметил, что все его проекты былы буквально отменена в течение часа. "Я понял, что будет с индустрией, мне стало плохо. Месяцы пройдут, прежде чем все снова запустится", - заявил он.

Как сообщалось ранее, мировые киностудии перенесли премьеры своих фильмов на неопределенный срок из-за COVID-19.

Также Korrespondent.net писал, что в Китае открылся первый после карантина кинотеатр. Правда, в первый день в заведение не пришел ни один зритель.



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