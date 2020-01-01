В Нидерландах уволился главный прокурор по MH17
Главный нидерландский прокурор в деле о сбитии рейса MH17 над Донбассом Фред Вестербеке увольняется из прокуратуры. Об этом сообщает местный сайт nu.nl.
Сообщается, что с 1 апреля Вестербеке уходит из прокуратуры Нидерландов, в дальнейшем он возглавит полицию Роттердама.
Также сообщается, что он получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17. Инициатива исходила от семей погибших.
Отметим, Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу (JIT), которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.
Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
Также стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам.
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