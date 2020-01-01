В Нидерландах уволился главный прокурор по MH17

Фред Вестербеке был главным прокурором по делу MH17 с 2014 года. Он переходит на другую работу.

Главный нидерландский прокурор в деле о сбитии рейса MH17 над Донбассом Фред Вестербеке увольняется из прокуратуры. Об этом сообщает местный сайт nu.nl.

Сообщается, что с 1 апреля Вестербеке уходит из прокуратуры Нидерландов, в дальнейшем он возглавит полицию Роттердама.

Также сообщается, что он получил награду от Министерства юстиции и безопасности за успехи в расследовании катастрофы MH17. Инициатива исходила от семей погибших.

Отметим, Вестербеке возглавлял Совместную следственную группу (JIT), которая занималась уголовным расследованием авиакатастрофы малазийского самолета на Донбассе.

Напомним, 9 марта в Нидерландах началось первое слушание по делу о катастрофе пассажирского самолета MH17 авиакомпании Malaysian Airlines над Донбассом в 2014 году. По делу проходят четыре фигуранта: россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Также стало известно, что прокуратура Нидерландов предъявит обвинения подозреваемым по делу MH17 по двум пунктам.

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