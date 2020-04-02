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Эксперт рассказала, каким должен быть стратегический запас для карантина

Комментариев: 2
По мнению специалиста, в первую очередь необходимо запастись бобовыми, рисом, макаронами, овсянкой, мукой, консервированными супами и стерилизованным молоком.
Эксперт советует запастись овощами
Эксперт советует запастись овощами

Американский эксперт по выживанию, автор сайта Backdoor Survival Саманта Биггерс рассказала о том, каким должен быть “стратегическом запас” на случай трехмесячного карантина. Об этом, в четверг, 2 апреля пишет РИА Новости.

В первую очередь Саманта советует поумать о злаковых, мюслях, консервах, муке и рисе, о тех, продуктах, которые станут основными при приготовлении супов и гарниров.  

Также эксперт советует запастись овощами и фруктами, корнеплодами. По мнению Биггерс, на среднюю семью достаточно девяти килограммов картошки, а моркови и лука по два килограмма.

“Если карантин затянется, проросших картофель можно будет посадить”, - считает Биггерс.

Также случай длительного заточения должны быть сухое картофельное пюре, сушеные зелень и суповые наборы.

Кроме того, Биггерс рекомендует иметь в запасе продукты для души, такие, как чай, кофе, сладости или алкоголь.

“Крайне важно укомплектовать аптечку лекарствами первой необходимости, в частности, от аллергии и простуды”, - говорит эксперт по выживанию.

Еще, по словам специалиста, в наличии должны быть средства гигиены: от стирального и зубного порошка до туалетной бумаги.

Ранее стало известно, что многие покупатели, которые в настоящее время находятся на карантине из-за пандемии коронавирусной инфекции в мире, начинают отказываться от покупки штанов. 

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Теги: США, продукты, карантин, эксперт, выживание, запасы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаксимУм    02.04.2020, 08:38
Оценка:  +13
МаксимУм
Пытался запастись коньяком и виски к дню рождения... Всё выпивали и запасы уничтожались сразу... Получилось что праздновали 3 раза...
Boxerogos    02.04.2020, 08:00
Оценка:  -17
Boxerogos
Были бы деньги это всё купить,а всё это спланировать не проблема.В богатых США проблема денег не стоит и цены там не взлетели за плследние 10 дней.А вот у нас...Но тем и отличается страна от квази-страны,государство от недогосударства.
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