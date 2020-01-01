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У израильского министра здравоохранения выявили коронавирус

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Чиновник вместе с женой, которая тоже заражена COVID-19, находятся в изоляции под наблюдением.
Яков Лицман заразился коронавирусом
Яков Лицман заразился коронавирусом
jpost.com

Коронавирус обнаружили у министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана и его жены. Об этом в четверг, 2 апреля, сообщает Haaretz.

Отмечается, что Лицман и его жена чувствуют себя хорошо и находится под наблюдением в изоляции.

Министр работает по обычному рабочему графику из дома.

Все, кто контактировал с министром за последние две недели, будут находиться на домашнем карантине.

Напомним, из-за распространения коронавируса в Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

Также власти Израиля готовы ввести полную блокаду страны для предотвращения распространения коронавируса.

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Теги: Израиль, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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