В ВОЗ начали тестировать вакцину от COVID-19

Первые испытания начнутся на животных.

Австралийские ученые начали тестировать два образца вакцины от коронавирусной инфекции. Испытания образцов начнутся на животных. Об этом сообщает BBC News.

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Как сообщается, прототипы вакцины были разработаны американской компанией Inovio Pharmaceutical и учеными Оксфордского университета. Помимо этого, проверку эффективности лекарств, а также определение их безопасности для человека будет проводить Национальное научное агентство Австралии.

Ученые заявили, что первые результаты тестирования будут готовы уже в лету этого года.

Обычно для достижения этой цели требуется от одного до двух лет, мы фактически сократили этот срок до пары месяцев, - заявил журналистам в четверг доктор Роб Гренфелл из CSIRO.

Отметим, что в прошлом месяце Соединенные штаты начали проводить испытание вакцины на людях, пропустив этап тестирования на животных.

Напомним, ранее в ЦОЗ рассказали, сколько коронавирус выживает на поверхностях. Коронавирус дольше всего находится на металлических поверхностях.

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