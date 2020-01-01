В ВОЗ начали тестировать вакцину от COVID-19
Австралийские ученые начали тестировать два образца вакцины от коронавирусной инфекции. Испытания образцов начнутся на животных. Об этом сообщает BBC News.
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Как сообщается, прототипы вакцины были разработаны американской компанией Inovio Pharmaceutical и учеными Оксфордского университета. Помимо этого, проверку эффективности лекарств, а также определение их безопасности для человека будет проводить Национальное научное агентство Австралии.
Ученые заявили, что первые результаты тестирования будут готовы уже в лету этого года.
Обычно для достижения этой цели требуется от одного до двух лет, мы фактически сократили этот срок до пары месяцев, - заявил журналистам в четверг доктор Роб Гренфелл из CSIRO.
Отметим, что в прошлом месяце Соединенные штаты начали проводить испытание вакцины на людях, пропустив этап тестирования на животных.
Напомним, ранее в ЦОЗ рассказали, сколько коронавирус выживает на поверхностях. Коронавирус дольше всего находится на металлических поверхностях.
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