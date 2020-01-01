Основатель Twitter пожертвует четверть богатства на борьбу с COVID
Генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что такая благотворительная помощь это четверть от его общего состояния.
Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси выделит 1 миллиард долларов на усилия по борьбе с коронавирусом, об этом он написал в Twitter.
По словам Дорси, эта цифра составляет около четверти всего его личного богатства.
Ранее другой бизнесмен, Илон Маск, сообщил, что закупил более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. Часть из них он передал в больницы Нью-Йорка, а остальные предложил бесплатно разослать в больницы мира, где в них есть острая нужда.
После этого экс-министр здравоохранения Уляна Супрун попросила у Илона Маска передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких.
Затем аппараты ИВЛ попросило у Илона Маска посольство Украины в США.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент