Основатель Twitter пожертвует четверть богатства на борьбу с COVID

Генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что такая благотворительная помощь это четверть от его общего состояния.

Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси выделит 1 миллиард долларов на усилия по борьбе с коронавирусом, об этом он написал в Twitter.

По словам Дорси, эта цифра составляет около четверти всего его личного богатства.

Ранее другой бизнесмен, Илон Маск, сообщил, что закупил более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. Часть из них он передал в больницы Нью-Йорка, а остальные предложил бесплатно разослать в больницы мира, где в них есть острая нужда.

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