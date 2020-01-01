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Основатель Twitter пожертвует четверть богатства на борьбу с COVID

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Генеральный директор Twitter Джек Дорси заявил, что такая благотворительная помощь это четверть от его общего состояния.
Джек отдаст один миллиард
Джек отдаст один миллиард
 
Основатель и генеральный директор Twitter Джек Дорси выделит 1 миллиард долларов на усилия по борьбе с коронавирусом, об этом он написал в Twitter.
 
По словам Дорси, эта цифра составляет около четверти всего его личного богатства.
 
Ранее другой бизнесмен, Илон Маск, сообщил, что закупил более тысячи аппаратов искусственной вентиляции легких. Часть из них он передал в больницы Нью-Йорка, а остальные предложил бесплатно разослать в больницы мира, где в них есть острая нужда. 
 
После этого экс-министр здравоохранения Уляна Супрун попросила у Илона Маска передать Украине аппараты для искусственной вентиляции легких. 
 

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Теги: благотворительность, твиттер, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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