В США новый рекорд умерших от COVID-19

Прежний антирекорд - свыше 1,7 тысячи жертв за сутки - был зарегистрирован по итогам 7 апреля.

В США за сутки скончались более 1,9 тысячи человек

В США второй день подряд фиксируют рекордное число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом. По итогам 8 апреля количество смертей за сутки составило 1973 человека, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Всего по данным на 5.30 четверга в США зафиксировали более 431 838 случаев инфицирования, умерли 14 768 человек, выздоровели 23 865.

Прежний антирекорд по смертям был зафиксирован 7 апреля - тогда за сутки скончались свыше 1,7 тысячи человек. А до этого самый высокий показатель в 1,4 тысячи жертв был зафиксирован 3 апреля.

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