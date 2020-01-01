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В США новый рекорд умерших от COVID-19

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Прежний антирекорд - свыше 1,7 тысячи жертв за сутки - был зарегистрирован по итогам 7 апреля.
В США за сутки скончались более 1,9 тысячи человек
В США за сутки скончались более 1,9 тысячи человек
 
В США второй день подряд фиксируют рекордное число летальных исходов в результате заражения новым коронавирусом. По итогам 8 апреля количество смертей за сутки составило 1973 человека, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.
 
Всего по данным на 5.30 четверга в США зафиксировали более 431 838 случаев инфицирования, умерли 14 768 человек, выздоровели 23 865.
 
Прежний антирекорд по смертям был зафиксирован 7 апреля - тогда за сутки скончались свыше 1,7 тысячи человек. А до этого самый высокий показатель в 1,4 тысячи жертв был зафиксирован 3 апреля.
 
Ранее сообщалось, что число людей в мире, заразившихся коронавирусом, превысило отметку в 1,5 миллиона.

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Теги: США, смерть, умер, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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