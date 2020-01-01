Опубликовано соглашение о сокращении добычи нефти

Соглашение рассчитано на два года и предусматривает постепенное сокращение рекордных ограничений на добычу.

В целом двухлетнее соглашение предусматривает сокращение добычи на 10 миллионов баррелей в суткив в мае-июне, 8 б/с - в июле-декабре и 6 б/д - с 1 января 2021 по 31 апреля 2022 года.

Исходным показателем для расчета корректировок является добыча нефти по состоянию на октябрь 2018 года. Исключение сделано для Саудовской Аравии и России - для обоих за базовый уровень взят 11 млн баррелей в сутки.

"Продолжение этого соглашения будут пересмотрено в течение декабря 2021", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участие заседании в качестве наблюдателей приняли Аргентина, Колумбия, Эквадор, Египет, Индонезия, Норвегия, Тринидад и Тобаго и Международный энергетический форум. Мексика также участвовала в телеконференции, однако оставляла ее из-за разногласий с другими участниками по сокращению добычи.

Также в ОПЕК договорились встретиться в следующий раз в формате вебинара 10 июня.

Ранее в ОПЕК заявили, что в ближайшие месяцы суточный избыток нефти на мировом рынке может достичь 14,7 миллионов баррелей.

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