Ученые нашли антитела, нейтрализующие коронавирус

Выявленные южнокорейскими учеными 38 антител могут быть применены для лечения заразившихся коронавирусом.

При этом в ближайшем времени будет проведен ряд углубленных тестов

В Корее ученые смогли определить 38 антител, которые способны нейтрализовать коронавирус нового вида. Об этом сообщает в понедельник, 13 апреля, агентство Yonhap со ссылкой на Центр контроля и профилактики заболеваний при Минздраве Южной Кореи.

Положительные свойства этих антител могут быть применены для лечения заразившихся.

По его информации, исследования проводились в лабораториях Национального института здравоохранения и фармацевтической компании Celltrion. В ходе исследований из крови пациентов с коронавирусом были выделены антитела, которые могут быть использованы для лечения зараженных, так как способны обезвреживать вирус.

"Все полученные образцы, в частности 14 из них, обладают сильными, нейтрализующими (коронавирус) свойствами", - подчеркивает Центр контроля и профилактики заболеваний.

При этом в ближайшем времени будет проведен ряд углубленных тестов, в том числе на лабораторных животных, для подтверждения положительного эффекта выявленных антител.

Ранее в ВОЗ сообщили, что вспышки COVID-19 продлятся до изобретения вакцины.

Ученые составили детальную карту генома коронавируса

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet