В Пакистане разбился военный самолет, есть жертвы

Тип разбившегося самолета пока не уточняется. Предварительно причиной аварии указана техническая неисправность.

Самолет ВВС Пакистана разбился во время тренировочного полета на востоке провинции Пенджаб. Погибли двое военных – инструктор и пилот, сообщает телеканал 24news в понедельник, 13 апреля.

Самолет упал в поле, на земле разрушений и пострадавших нет. Указано, что жертвами крушения стали майор Умар и лейтенант Файзан.

Тип разбившегося самолета пока не уточняется. Для расследования происшествия будет создана комиссия. Предварительно причиной аварии указана техническая неисправность.

Эта авария стала уже четвертой для ВВС Пакистана с начала нынешнего года. Последней крушением стало падение истребителя F-16 11 марта недалеко от столицы страны города Исламабад во время отработки фигур высшего пилотажа в преддверии Дня Пакистана. При крушении самолета погиб командир эскадрильи Номан Акрам.

Названа причина аварийной посадки истребителя ВСУ

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