Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Известный математик умер от коронавируса

Комментариев: 0
Знаменитый ученый скончался от COVID-19 на 83 году жизни. Он был известен, в частности, тем, что создал игру Жизнь и сформулировал гипотезу чудовищного вздора.
Математик ушел из жизни внезапно
Математик ушел из жизни внезапно
ru.wikipedia.org

Британский математик и создатель игры Жизнь Джон Конвей умер от коронавируса. Ему было 82 года. Об этом сообщил его коллега Сэм Вонг в своем Twitter.

"С сожалением сообщаю, что мой коллега Джон Конвей ушел из жизни. Его смерть была внезапной, лихорадка началась в среду", - написал Вонг.

Он добавил, что смерть ученого была неожиданной, "температура поднялась только в среду утром".

Джон Конвей внес существенный вклад в математику, заложив основу комбинаторной теории игр. Ученый открыл сюрреальные числа, а также сформулировал гипотезу так называемого чудовищного вздора.

Конвей получил наибольшую известность благодаря своему клеточному автомату под названием Жизнь. Он показал, каким образом при помощи ряда простых правил могут формироваться сложные структуры.

Напомним, что умер врач, который предупреждал Джонсона об опасности COVID-19.

Также мы писали, что в Сербии от коронавируса умер босс наркомафии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: смерть, Вирус, инфекция, математика, пневмония, ученый, умер, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь