Известный математик умер от коронавируса

Британский математик и создатель игры Жизнь Джон Конвей умер от коронавируса. Ему было 82 года. Об этом сообщил его коллега Сэм Вонг в своем Twitter.

"С сожалением сообщаю, что мой коллега Джон Конвей ушел из жизни. Его смерть была внезапной, лихорадка началась в среду", - написал Вонг.

Он добавил, что смерть ученого была неожиданной, "температура поднялась только в среду утром".

Джон Конвей внес существенный вклад в математику, заложив основу комбинаторной теории игр. Ученый открыл сюрреальные числа, а также сформулировал гипотезу так называемого чудовищного вздора.

Конвей получил наибольшую известность благодаря своему клеточному автомату под названием Жизнь. Он показал, каким образом при помощи ряда простых правил могут формироваться сложные структуры.

I am sorry to confirm the passing of my colleague John Conway. An incomparable mathematician, a pleasant neighbor, and an excellent coffee acquaintance.



His passing was sudden (fever started only Wednesday morning). Part of coronavirus's hard toll in New Jersey.