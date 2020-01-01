Лукашенко удивился селянам в масках

Белорусский лидер считает, что в селах люди перегибают палку с мерами защиты от коронавируса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы применяют излишние меры индивидуальной защиты от коронавируса. В частности, его привели в недоумение селяне, носящие маски. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщает госагентство БелТА.

"Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице", - сказал Лукашенко на совещании в понедельник.

Он подчеркнул, что использование маски в поле ни от чего не защитит.

"Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?", - продолжил глава государства.

Лукашенко также заявил, что в ближайшее время намерен посетить места производства защитных средств.

"Я найду время побывать там, где сочту нужным. И спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски. Сейчас маски и прочее - бахилы, очки, щитки - стоят бешеных денег. Цены подскочили", - отметил он.

Лукашенко отметил, что другие страны предлагают Балеруси купить у них средства защиты по высоким ценам, однако, страна в состоянии сама производить эту продукцию.

Баня и водка. Как Лукашенко борется с эпидемией

Ранее Лукашенко рассказал, как защититься от коронавируса. По его словам, нужно больше гулять, заниматься спортом и употреблять сливочное масло.

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