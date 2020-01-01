Австрийский фермер посадил украинских работников на принудительный карантин

Работодатель заподозрил, что украинцы могут быть заражены коронавирусом и закрыл их на карантин. Сейчас им занимается полиция.

Хозяин фермерского предприятия по переработке овощей в Австрии закрыл 15 сезонных рабочих из Украины в их местах проживания, опасаясь, что они заражены коронавирусом и могут инфицировать остальных работников. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает Укринформ со ссылкой на австрийские СМИ.

Отмечается, что эту информацию подтвердила консул Посольства Украины в Республике Австрия Мирослава Зинкевич.

"Да, эту информацию подтвердил в разговоре со мной доктор Вольфганг Экер, директор рабочей палаты Верхней Австрии. По его словам, ситуация имела место, и 15 сезонных рабочих из Украины были "закрыты на карантин", как он выразился, "нечестным фермером", - сообщила консул.

По словам Зинкевич, сами украинцы за помощью в украинское посольство не обращались.

Инцидент произошел на предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд. Владелец фермы решил временно закрыть в помещениях 15 сезонных рабочих из Украины, которые, по его мнению, могли быть инфицированы коронавирусом, а потому была угроза заражения для других рабочих. Согласно информации, предоставленной Экером, 12 украинцев согласились с таким ограничением свободы передвижения, но остальные трое были против и поэтому написали соответствующую жалобу на фермера. В результате к ситуации была подключена земельная служба по защите прав рабочих.

Сейчас дело находится на контроле австрийских компетентных органов. Прокуратурой Линца проводится расследование по подозрению в незаконном лишении свободы.

Согласно информации австрийских СМИ, раньше это фермерское предприятие в Линц-Ланд уже становилось объектом инспекции службы по защите прав рабочих: тогда жалобы касались рабочего времени - рабочим приходилось работать до 72 часов в неделю.

Мирослава Зинкевич отметила, что Посольство продолжит мониторить ситуацию. Сейчас она находится на контроле австрийских компетентных органов.

Накануне сообщалось, что ряд стран готовы послать за украинскими заробитчанами чартеры.

Например Германия чартерами доставит сезонных рабочих из Восточной Европы. Всего планируется доставить в страну около 40 тысяч работников.

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