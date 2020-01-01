В РФ объяснили изменение даты окончания Второй мировой войны

Вернуть "советскую" дату окончания Второй мировой войны попросили ветераны, говорит сенатор.

Соавтор закона о переносе даты окончания Второй мировой войны зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Михаил Козлов заявляет, что такое решение принято по просьбе ветеранов, сообщил ТАСС в четверг, 16 апреля.

"В год 75-летия окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны мы делаем то, что должны были сделать для ветеранов. Вернуться к этому дню, к той медали, на реверсе которой написано "3 сентября". Это была просьба ветеранов, с этого началось, у нас не один человек отдал жизнь на Забайкальском, двух Дальневосточных фронтах", - заявил Козлов.

"Можно спорить из-за даты подписания капитуляции [Японией], но мы тогда должны вернуться и к 8 мая, когда была подписана капитуляция [Германией], высчитывать до секунды европейское или московское время. Почему 9 мая? Потому что так сложилось исторически, искать какие-то тонкости там, где существует традиция, для меня это неправильно", - добавил сенатор.

Отметим, по данным СМИ, парад ко Дню победы в России не будут проводить 9 мая, а перенесут его на более позднюю дату.

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