Международная группа продолжает расследование катастрофы МАУ в Иране

Вскоре исполнится 100 дней с момента трагедии в небе над Ираном, когда из-за запуска ракеты погибли 176 человек.

Государства-участники Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы рейса МАУ PS752 - Украина, Канада, Швеция, Афганистан и Соединенное Королевство продолжают работу для проведения прозрачного расследования уничтожения украинского самолета вблизи Тегерана, говорится в совместном заявлении стран.

Отмечается, что исполняется 100 дней с момента трагедии рейса МАУ, когда 176 человек погибли из-за запуска ракеты в небе над Тегераном.

"Мы и в дальнейшем мысленно находимся с семьями жертв. Пользуясь случаем, члены координационной группы хотели бы заверить семьи и близких жертв, что наша группа министров продолжает работать сообща, отстаивая полную ответственность, прозрачность, справедливость и компенсации, а также полное, независимое и прозрачное расследование, чтобы помочь семьям и близким преодолеть горе, которое они продолжают переживать" - сказано в документе.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил , что Украина будет настаивать на наказании виновных в авиакатастрофе самолета МАУ.

Ранее Иран направил в Украину меморандум о взаимопонимании, где идет речь, что Украина и семьи погибших отказываются от исков в обмен на денежные выплаты и возвращение черных ящиков.

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