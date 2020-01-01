Число случаев COVID в мире приблизилось к 2,2 млн

До сих пор больны почти полтора миллиона человек, при этом выздоровели уже более 552 тысяч.

В мире зафиксированы 2 183 583 случая коронавируса по состоянию на утро 17 апреля. Об этом сообщает Woldometer в пятницу, 17 апреля.

По данным Woldometer, от инфекции уже вылечились 552 735 человек, при этом летальных случаев зарегистрировано 146 855. Таким образом все еще болеет 1 483 991 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных в мире по-прежнему находится в США - там выявлено 678 144 случаев болезни. Сегодня там зафиксировали 574 новых случая и 24 новых смерти (всего 34 641 смерть).

В Испании количество зарегистрированных случаев составляет 184 948, а в Италии 168 941.

Напомним, что ранее деятельность ВОЗ поддержали более 20 стран мира. Международные организации играют важную роль во время пандемии COVID-19, заявили главы МИД 23 стран на фоне решения США остановить финансирование ВОЗ.

Также сообщалось, что в Европе продлили карантинные меры. В Британии карантин продлили на три недели. В Португалии чрезвычайное положение продлили до 2 мая, а в Румынии - до 14 мая.

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