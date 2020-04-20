В Польше задержали немца, который выдавал себя за украинского генерала

Немец хранил оружие в доме.

Полицейские в Познани арестовали 16 апреля мужчину по подозрению в хранении большого количества оружия без разрешения. В его доме было обнаружено 27 различных типов винтовок, пистолетов, гранат и боеприпасов.

Читай также: Польша снимает запрет на прогулки в парках

Полицейским мужчина утверждал, что является военным из Украины. Также была информация, что он должен был в звании генерала.

Во время обыска полиция сразу же увидела гранаты. Они выглядели как настоящие. Ка место приехала специальная команда пиротехников из Познани. Выкрутив предохранители, оказалось, что, к счастью, они были копиями.

Хозяина арсенала не было дома. Вторая группа полицейских выследила его в Казимеж-Дольны на Висле. Они были поражены, увидев его в форме украинской армии.

Задержанному было предъявлено обвинение в незаконном хранении оружия и жестоком обращении с семьей. По требованию полиции и прокуратуры он был арестован районным судом в Познани. За незаконное владение оружием он наказывается лишением свободы на срок до 8 лет.

Позже выяснилось, что так называемый генерал самом деле не является украинцем и не имеет украинского гражданства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Польше предложили отменить выборы и продлить президентство Дуды.