Турция вводит комендантский час на четыре дня

Комендантский час в 31 провинции страны вступит в силу 23 апреля и закончится в полночь 26 апреля.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в 31 провинции страны на четыре дня, чтобы остановить распространение коронавируса, пишут турецкие СМИ.

"Цель состоит в том, чтобы уменьшить распространение вспышки таким образом, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни после праздника Рамадан", - объяснил лидер Турции, где с 24 апреля по 24 мая проходит священный для мусульман месяц поста.

В своем обращении к нации Эрдоган заявил, что комендантский час вступит в силу 23 апреля и закончится в полночь 26 апреля.

По сообщениям Минздрава Турции, за последние сутки в стране диагностировано 4674 новых случая заражения Covid-19, таким образом, общее число инфицированных превысило порог в 90 тысяч человек. 123 пациента с коронавирусом умерли, 1454 человека вылечились.

Ранее власти страны ввели комендантский час для лиц младше 20 лет , а также обязали граждан носить защитные медицинские маски в общественных местах и соблюдать дистанцию на улице.

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