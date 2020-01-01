Турция вводит комендантский час на четыре дня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в 31 провинции страны на четыре дня, чтобы остановить распространение коронавируса, пишут турецкие СМИ.
"Цель состоит в том, чтобы уменьшить распространение вспышки таким образом, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни после праздника Рамадан", - объяснил лидер Турции, где с 24 апреля по 24 мая проходит священный для мусульман месяц поста.
В своем обращении к нации Эрдоган заявил, что комендантский час вступит в силу 23 апреля и закончится в полночь 26 апреля.
По сообщениям Минздрава Турции, за последние сутки в стране диагностировано 4674 новых случая заражения Covid-19, таким образом, общее число инфицированных превысило порог в 90 тысяч человек. 123 пациента с коронавирусом умерли, 1454 человека вылечились.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Глава МВД Турции объявил об отставке после неудачи с комендантским часом