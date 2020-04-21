Число зараженных COVID в мире превысило 2,5 млн

Почти 660 тысяч человек в мире уже вылечились от коронавируса, около 172 тысяч - умерли.

Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире во вторник, 21 апреля, превысило 2,5 миллиона человек, свидетельствуют данные сайта Worldometer.

Общее количество зараженных коронавируса в мире достигло 2505367 человек, умерло - 171 7843 человек, выздоровели - 659 614 пациентов.

Больше всего заболевших в США - почти 800 тысяч, и Испании - более 200 тысяч.

В тройку наиболее пораженных пандемией COVID-19 стран входят США (792 938 случаев), Испания (204 178 случаев) и Италия (181 228 случаев).

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet