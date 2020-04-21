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Число зараженных COVID в мире превысило 2,5 млн

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Почти 660 тысяч человек в мире уже вылечились от коронавируса, около 172 тысяч - умерли.
Количество заболевших коронавирусом в мире растет
Количество заболевших коронавирусом в мире растет
Количество зараженных коронавирусом COVID-19 в мире во вторник, 21 апреля, превысило 2,5 миллиона человек, свидетельствуют данные сайта Worldometer.
 
Общее количество зараженных коронавируса в мире достигло 2505367 человек, умерло - 171 7843 человек, выздоровели - 659 614 пациентов.
 
 
Больше всего заболевших в США - почти 800 тысяч, и Испании - более 200 тысяч.
 
 
На данный момент, по информации Минздрава, в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.
 

В тройку наиболее пораженных пандемией COVID-19 стран входят США (792 938 случаев), Испания (204 178 случаев) и Италия (181 228 случаев).

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Теги: вирусы, заболевание, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
БРОКЕР_666    21.04.2020, 18:22
Оценка:  0
БРОКЕР_666
офигеть - столетний цикл пандемии - ровно сто лет назад была испанка, теперь ковид-19...
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