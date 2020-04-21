У заразившихся COVID-19 врачей в Китае потемнела кожа

У двух китайских докторов, которые серьезно заболели коронавирусом, кожа изменила цвет. Вероятно, это произошло оттого, что вирус повредил их печень.

Врачи надеются, что со временем все нормализуется huffpost.com

В центральной больнице китайского города Ухань двое медиков Ю Ван и Ху Вейфенг в январе во время лечения инфицированных коронавирусом пациентов сами заразились COVID-19. Врачей госпитализировали и начали лечить. В результате кожа мужчин потемнела, пишет Metro.

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Произошло это, судя по всему, из-за повреждения печени и последовавшего за этим гормонального нарушения.

Отмечается, что Ю Ван и Ху Вейфенг чувствовали себя очень плохо. Их лечили методом ЭКМО (поддержание работы сердца и легких у пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время).

Ю Ван и Ху Вейфенг до и после инфицирования metro.co.uk

Также в больнице не исключают, что кожа потемнела и из-за некоторых лекарственных препаратов, давших такую реакцию организму.

Медики выразили надежду, что выздоровев, кожа их коллег вновь приобретет прежний цвет.

Напомним, что в Кропивницком два медика умерли от коронавируса.

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