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У заразившихся COVID-19 врачей в Китае потемнела кожа

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У двух китайских докторов, которые серьезно заболели коронавирусом, кожа изменила цвет. Вероятно, это произошло оттого, что вирус повредил их печень.
Врачи надеются, что со временем все нормализуется
Врачи надеются, что со временем все нормализуется
huffpost.com

В центральной больнице китайского города Ухань двое медиков Ю Ван и Ху Вейфенг в январе во время лечения инфицированных коронавирусом пациентов сами заразились COVID-19. Врачей госпитализировали и начали лечить. В результате кожа мужчин потемнела, пишет Metro.

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Произошло это, судя по всему, из-за повреждения печени и последовавшего за этим гормонального нарушения.

Отмечается, что Ю Ван и Ху Вейфенг чувствовали себя очень плохо. Их лечили методом ЭКМО (поддержание работы сердца и легких у пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время).

Ю Ван и Ху Вейфенг до и после инфицирования
Ю Ван и Ху Вейфенг до и после инфицирования
metro.co.uk

Также в больнице не исключают, что кожа потемнела и из-за некоторых лекарственных препаратов, давших такую реакцию организму.

Медики выразили надежду, что выздоровев, кожа их коллег вновь приобретет прежний цвет.

Напомним, что в Кропивницком два медика умерли от коронавируса.

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Теги: Китай, Больница, врачи, кожа, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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