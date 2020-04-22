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Ученые назвали самый распространенный путь заражения COVID

Комментариев: 2
Наиболее вероятный путь передачи COVID при вдыхании капель во время близкого общения с зараженными.
Воздушно-капельный путь передачи вируса самый распространенный
Воздушно-капельный путь передачи вируса самый распространенный
 
Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна назвали самый вероятный способ заражения коронавирусом, о чем рассказал один из авторов исследования Хендрик Штреек, пишет RTL Today.
 
 
В ходе исследвания выяснилось, что риск заболевания после контакта с предметами крайне мал, поскольку не смогли найти признаков живого вируса на различных поверхностях.
 
"Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории", — сказал Штреек.
 
Более вероятным заражение будет тогда, когда заболевший кашлянет в руку, немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу коснется этого предмета и затем будет трогать лицо. Но и этот способ не очень распространен.
 
Ученые установили, что серьезные вспышки заболевания были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях. Это свидетельствует о том, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.
 
В то же время вирусолог берлинского университета Charite Кристиан Дростен заявил о том, что коронавирус очень подвержен высыханию, поэтому не передается по воздуху.
 
Также ученые недавно обнаружили новый путь передачи коронавируса, им может стать диарея.
 

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Теги: ученые, исследования, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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ptica-govorun    22.04.2020, 12:18
Оценка:  0
ptica-govorun
Что-то куча взаимоисключающих теорий.
Nagato2020    22.04.2020, 12:17
Оценка:  0
Nagato2020
Очередной бредовброс. А от сидения в неотапливаемых холодных квартирах, без возможности выйти в парк, ничего не происходит?
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