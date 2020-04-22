Ученые назвали самый распространенный путь заражения COVID

Наиболее вероятный путь передачи COVID при вдыхании капель во время близкого общения с зараженными.

Ученые из немецкого Института вирусологии и исследований в области ВИЧ в Университете Бонна назвали самый вероятный способ заражения коронавирусом, о чем рассказал один из авторов исследования Хендрик Штреек, пишет RTL Today.

В ходе исследвания выяснилось, что риск заболевания после контакта с предметами крайне мал, поскольку не смогли найти признаков живого вируса на различных поверхностях.

"Когда мы брали образцы с дверных ручек, телефонов или туалетов, то не смогли на их основе культивировать вирус в лаборатории", — сказал Штреек.

Более вероятным заражение будет тогда, когда заболевший кашлянет в руку, немедленно дотронется до чего-то, а другой человек сразу коснется этого предмета и затем будет трогать лицо. Но и этот способ не очень распространен.

Ученые установили, что серьезные вспышки заболевания были зафиксированы при длительном и тесном контакте больших групп людей на массовых мероприятиях. Это свидетельствует о том, что наиболее вероятный путь передачи — при вдыхании капель во время непосредственного близкого общения с зараженными.

В то же время вирусолог берлинского университета Charite Кристиан Дростен заявил о том, что коронавирус очень подвержен высыханию, поэтому не передается по воздуху.

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