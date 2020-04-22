Пропажа Кима. Чем болеет диктатор Северной Кореи

Ким Чен Ын не появлялся на публике с 12 апреля, а южнокорейские и американские СМИ сообщили, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии.

Ким Чен Ын пропал, пропустил даже празднование годовщины со дня рождения своего деда — основателя КНДР Ким Ир Сена. Начались разговоры о тяжелой болезни диктатора, но официальный Пхеньян все отрицает.

Корреспондент.net собрал все слухи вокруг Кима.

Операция на сердце

День рождения основателя КНДР Ким Ир Сена –это один из главных праздников в стране. Ким Чен Ын прежде никогда не пропускал этого праздника, и многим показалось маловероятным, что высший руководитель КНДР мог просто пропустить церемонию.

Его отсутствие неизбежно породило слухи и спекуляции, но их невозможно подтвердить.

Ким Чен Ын последний раз появлялся в официальных новостях КНДР 12 апреля. В заметке говорилось, что он проинспектировал группу ударной авиации, но дата события не указывалась. На фотографиях северокорейский лидер выглядел расслабленным и спокойным, как и всегда. Из государственных СМИ также известно, что за день до этого он председательствовал на политическом собрании. Однако с тех пор его на публике не видели.

На прошлой неделе в КНДР прошли испытания боеголовки, но о присутствии лидера на них ничего не сообщается, хотя обычно он не пропускает запусков ракет.

Первые слухи о болезни Ким Чен Ына появились во вторник на новостном сайте, который ведут перебежчики из КНДР. Анонимный источник сказал Daily NK, что у северокорейского лидера развиваются сердечно-сосудистые заболевания, и что якобы его состояние ухудшилось после нескольких посещений горы Пэктусан. Это сообщение, основанное на одном анонимном источнике, было затем повторено новостными агентствами и международными изданиями.

Затем появились новости о том, что разведслужбы Южной Кореи и США проверяют эту информацию. После этого американские издания вышли с заголовками о том, что глава КНДР находится в тяжелом состоянии после операции на сердце.

О том, что американская разведка проверяет полученную информацию о том, что лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в тяжелом состоянии после хирургической операции, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США.

“США изучает разведданные о том, что жизнь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына находится в серьезной опасности после медицинской операции”, — говорится в сообщении.

При этом телеканал подчеркивает, что сбор разведывательных данных из Северной Кореи — одна из самых сложных задач для разведки США. Северная Корея жестко контролирует любую информацию, которая окружает ее лидера, к которому в стране относятся почти как к божеству.

Опровержение

Это уже не первая волна слухов и спекуляций о здоровье Ким Чен Ына, но все они в прошлом были опровергнуты.

В этот раз опровергли слухи и в правительстве Южной Кореи. Усомнились в них и источники агентства Рейтер в китайской разведке.

Пресс-секретарь президента Южной Кореи Мун Чже Ина отметил, что властям ничего неизвестно о возможном плохом самочувствии Ким Чен Ына.

“В Северной Корее не было обнаружено никакой необычной активности”, — сказал он.

При этом саму информацию об операции на сердце никто пока что не отрицает. Пекин и Сеул опровергают лишь слухи о том, что северокорейский лидер серьезно болен.

В КНДР же населению, в принципе, не принято сообщать информацию о здоровье руководства страны.

Предыдущие исчезновения

В 2014 году Ким Чен Ын исчез из публичной жизни на 40 дней, вызвав потоки слухов. Утверждалось даже, что он был свергнут в результате переворота.

Ким вернулся - но был запечатлен с тростью. Государственные СМИ признали, что верховный лидер испытывает "некомфортное физическое состояние".

BBC Ким Чен Ын с палочкой

Коронавирус Киму вроде как тоже не грозит. 12 марта в северокорейских СМИ появились фотографии с учений артиллерии Корейской народной армии “в условиях, приближенных к боевым”. На этих кадрах видно, что все военачальники, которые сопровождают лидера КНДР Ким Чен Ына, надели черные защитные маски, а он сам — нет.

Официально власти Северной Кореи не подтвердили ни одного случая заражения коронавирусом на территории страны.