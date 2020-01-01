“Оманский отпуск” Зе: НАПК до сих не знает, кто оплатил самолет

Направлен запрос в мальтийскую компанию.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) до сих пор не имеет точных данных о том, кто заплатил за перелет Владимира Зеленского из Омана.

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Об этом заявил глава НАПК Александр Новиков в интервью РБК-Украина.

Глава НАПК рассказал, что ведомство обратилось с запросом в мальтийскую компанию. В ответе просят указать лицо, которое заплатило за авиаперелет Зеленского из Омана.

Смотрите, у нас нет данных, кто заплатил за перелет. У нас есть официальный ответ, что самолет был предоставлен оманской стороной, - рассказал Новиков.

По словам Новикова, точно удалось узнать, что Оман предоставил самолет, но кто его оплачивал - неизвестно.

Это был характер межгосударственных отношений, так как государство Оман предоставило Украине как государству самолет, а не непосредственно президенту Зеленскому, - сказал Новиков.

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Напомним, журналисты “Схем” опубликовали резонансное расследование о том, что Зеленский якобы летал в Оман для тайной встречи с главой Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Между тем, украинская и российская сторона опровергли данные журналистов. Офис президента даже грозился подать в суд.

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