Медсестра отправила послание Бостону, но сделала опечатку

Линдси пять месяцев готовилась к Бостонскому марафону, но из-за пандемии коронавируса соревнование отложили до осени.

Медсестра Линдси Деверс решила в одиночку пробежать положенные 42 километра. Кроме того, у нее возникла идея: отправить послание всему городу, а именно выстроить маршрут так, чтобы из него на карте в мобильном приложении сложилась надпись BostonStrong. Об этом пишет издание Boston.

Этот ободряющий слоган, использовался после взрывов на Бостонском марафоне в 2013 году.

“Когда дело дошло до забега я всю дорогу думала, какая я молодец и как хорошо все идет. Но на финише выяснилось, что я кое-что забыла”, - рассказала Линдси.

Как выяснилось, медсестра забыла пробежать букву N в слове strong. В результате получилось - strog.

"Сперва я расстроилась, но позже поняла, что, в общем-то, ничего плохого не случилось. Во-первых, жители Бостона все равно увидели послание. Во-вторых, опечатка многих заставила посмеяться, а смех - это именно то, чего сейчас так не хватает", заключила Линдси Деверс.

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