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В РФ рекордный суточный рост COVID-19 после трех дней снижения

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За сутки в России почти 5850 новых случаев заболевания. Более чем на тысячу больше, чем днем ранее.
В РФ резко подскочило количество больных коронавирусом
В РФ резко подскочило количество больных коронавирусом

В России за сутки выявлены рекордные 5849 случаев коронавируса, сообщает оперштаб в пятницу, 24 апреля.

Общее количество заболевших в стране достигло 68 622, почти 37 тысяч из которых - в Москве.

За сутки умерли 60 пациентов. Всего в стране число жертв заболевания достигло 615.

Количество поправившихся выросло до 5568 (+677 человек).

Стоиот отметить, что до этого в России количество новых случаев коронавируса снижалось три дня подряд.

 

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Теги: Россия, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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