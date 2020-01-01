В РФ рекордный суточный рост COVID-19 после трех дней снижения
За сутки в России почти 5850 новых случаев заболевания. Более чем на тысячу больше, чем днем ранее.
В России за сутки выявлены рекордные 5849 случаев коронавируса, сообщает оперштаб в пятницу, 24 апреля.
Общее количество заболевших в стране достигло 68 622, почти 37 тысяч из которых - в Москве.
За сутки умерли 60 пациентов. Всего в стране число жертв заболевания достигло 615.
Количество поправившихся выросло до 5568 (+677 человек).
Стоиот отметить, что до этого в России количество новых случаев коронавируса снижалось три дня подряд.
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