Переболевшая "испанкой" 106-летняя женщина вылечилась от COVID-19

Долгожительница в детстве заболела так называемым испанским гриппом, унесшим жизни почти 50 млн человек. Коронавирусом она заразилась в доме престарелых.

Жительница Андалусии Ана дель Валье, которой исполнилось 106 лет, заразилась коронавирусом и вылечилась. Любопытно, что в детстве женщина переболела испанским гриппом, пишет Malaga Hoy.

Невестка долгожительницы рассказала, что дель Валье заболела "испанкой" в семь лет. Во время этой пандемии умерла сестра Аны.

"Она жила в сельской местности <...> однажды мать послала ее за молоком, а после девочку нашли лежащей у дуба с лихорадкой от испанского гриппа", - рассказала родственница пожилой женщины.

Ана дель Валье заразилась в доме престарелых, где проживала в последнее время.

На сегодня женщина уже выздоровела. Три теста на COVID-19 показали, что она полностью здорова. Сейчас Ана живет со своими родными.

Напомним, что пандемия "испанки" стала самой смертоносной вспышкой отдельной болезни в истории человечества. По оценкам специалистов, она вызвала от 20 до 50 миллионов случаев смерти во всем мире.

Как сообщалось ранее, 101-летний британец вылечился от коронавируса. Его выписали из больницы через две недели после госпитализации.

Также Korrespondent.net писал, что в Бразилии 99-летний ветеран войны вылечился от коронавируса. Мужчина покинул госпиталь с военной пилоткой на голове под аплодисменты медицинского персонала.



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