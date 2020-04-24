СМИ "нашли" пропавшего Ким Чен Ына на вилле
Южнокорейские СМИ заявляют, что пропавший лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал Channel A.
По еданным СМИ, на прошлой неделе глва КНДР покинул Пхеньян из-за риска заразиться коронавирусом. Причиной такого решения также называется то, что коронавирус якобы выявили у людей из близкого круга главы государства.
В связи с этим, утверждают СМИ, Ким Чен Ын решил отправиться на личном поезде в район северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма, где находится принадлежащая ему вилла.
Также отмечается, что на территории резиденции располагается частное медицинское учреждение.
Все о пропаже северокорейского лидера читайте в материале Корреспондент.net.
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