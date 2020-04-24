СМИ "нашли" пропавшего Ким Чен Ына на вилле

Северокорейский лидер решил покинуть Пхеньян из-за опасности заразиться коронавирусом, утверждают СМИ.

Ким Чен Ын давно не появлялся на публике Getty Images

Южнокорейские СМИ заявляют, что пропавший лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится на частной пляжной вилле на берегу Восточно-Корейского залива Японского моря. Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Лента.ру со ссылкой на телеканал Channel A.

По еданным СМИ, на прошлой неделе глва КНДР покинул Пхеньян из-за риска заразиться коронавирусом. Причиной такого решения также называется то, что коронавирус якобы выявили у людей из близкого круга главы государства.

В связи с этим, утверждают СМИ, Ким Чен Ын решил отправиться на личном поезде в район северокорейского пляжного курорта Вонсан-Кальма, где находится принадлежащая ему вилла.

Также отмечается, что на территории резиденции располагается частное медицинское учреждение.

Все о пропаже северокорейского лидера читайте в материале Корреспондент.net.

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