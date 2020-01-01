Лукашенко поехал в Чернобыльскую зону сажать сосны

Сегодня Лукашенко примет участие в субботнике.

Сегодня, 25 апреля, президент Беларуси Александр Лукашенко проводит республиканский субботник в Чернобыльской зоне, где собирается сажать сосны в Национальном парке "Припятский".

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Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

По предварительной информации, президент примет участие в посадке деревьев в агрогородке Лясковичи Петриковского района.

В двадцатых числах апреля глава государства по традиции посещает районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Возрождению этих земель всегда уделяется особое внимание и, учитывая, что в этот раз поездка президента совпала с проведением в стране республиканского субботника, Александр Лукашенко решил принять участие в работах на территории Национального парка "Припятский", - говорится в сообщении.

Напомним, Лукашенко пообщался с президентом Литвы впервые за 10 лет. Гитанас Науседа предложил Александру Лукашенко гуманитарную помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

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